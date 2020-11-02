Microsoft полностью поменяет дизайн Windows 10 в 2021 году

Microsoft хочет в следующем году «оживить» пользовательский интерфейс Windows 10.

Microsoft готовит крупное обновление ОС для Windows 10 в 2021 году, которое, по словам источников, принесет с собой значительное обновление дизайна пользовательского интерфейса Windows. Microsoft планирует обновить многие пользовательские интерфейсы верхнего уровня, такие как меню «Пуск», Центр действий и даже Проводник, с использованием согласованного современного дизайна, улучшенной анимации и новых функций.

Этот проект пользовательского интерфейса имеет внутреннее название «Солнечная долина» и, как ожидается, будет выпущен как часть выпуска Windows 10 «Кобальт», запланированного на праздничный сезон 2021 года. Внутренняя документация описывает проект как «оживление» и модернизацию рабочего стола Windows, чтобы не отставать от ожиданий клиентов в мире, управляемом другими современными и легковесными платформами.

Windows 10 оставалась почти такой же за последние несколько лет, практически без изменений в ее дизайне или наборе функций. Многие другие платформы на рынке претерпели полный редизайн или обновление пользовательского интерфейса за последние пять лет, и хотя Windows 10 претерпела незначительные изменения дизайна с введением Fluent Design, мы не видели значительного обновления или переосмысления его пользовательского интерфейса. .

Проект Sun Valley, по-видимому, возглавляет команда Windows Devices and Experiences , которую возглавляет директор по продуктам Панос Панай, возглавивший это подразделение еще в феврале. В мае Microsoft объявила, что компания будет «реинвестировать» в Windows 10 в период до 2021 года, и мои источники говорят, что Sun Valley является результатом этого реинвестирования.

Еще слишком рано говорить о том, что именно будет обновлено в Sun Valley, но источники говорят, что следует ожидать появления нового меню «Пуск» и Центра действий, вероятно, основанных на тех же функциях, что и в Windows 10X, но адаптированных для настольных компьютеров. Microsoft также работает над обновленной панелью задач, созданной с использованием современного кода, и улучшенным пользовательским интерфейсом для устаревшего проводника.

Для пользователей планшетов известно, что на картах впереди лучшая анимация и более плавное восприятие. Мы уже знаем, что Microsoft модернизирует сенсорную клавиатуру и средство выбора смайлов, поскольку эти изменения уже представлены на канале Windows Insider Dev Channel. Microsoft также продолжит эскападу закругления углов по всему пользовательскому интерфейсу, включая окна приложений и другие области оболочки.

Источники также сообщают, что следует ожидать более широкого внедрения WinUI в оболочке Windows и встроенных приложениях, что должно обеспечить тонкие, но улучшенные изменения дизайна. Кроме того, ожидается, что больше устаревших областей пользовательского интерфейса получат поддержку темного режима, чтобы пользовательский интерфейс Windows выглядел и ощущался более согласованным при использовании темной темы Windows 10.