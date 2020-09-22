Microsoft планирует купить разработчика игр ZeniMax за $7,5 млрд

Microsoft значительно расширяет портфель оригинальных игр для Xbox: софтверный гигант объявил о планах приобрести ZeniMax Media, материнскую компанию Bethesda Softworks — одного из крупнейших частных разработчиков и издателей игр в мире — за 7,5 млрд долларов.

Сделка предоставит подразделению Microsoft Xbox Games право собственности на самые продаваемые игры, включая Fallout, The Elder Scrolls, Doom, Quake, Wolfenstein, Prey и Dishonored. Microsoft планирует добавить франшизы Bethesda к своему облачному сервису Xbox Game Pass, у которого более 15 миллионов подписчиков, включая будущие игры, такие как модная космическая ролевая игра Starfield.

С добавлением Bethesda Microsoft расширит с 15 до 23 творческих студийных команд. Сделка является самой крупной сделкой Microsoft в игровом секторе; В 2014 году Microsoft приобрела производителя Minecraft Mojang за 2,5 миллиарда долларов.