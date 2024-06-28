Microsoft показала самую бюджетную, но отмененную консоль Xbox Keystone

Microsoft разрабатывала консоль Xbox Keystone, но проект был отменен из-за трудностей с достижением запланированной низкой цены.

Устройство задумывалось как максимально бюджетная модель, которая передавала бы игры из облачного сервиса Xbox Cloud Gaming на экраны.

Фотография лицевой части консоли была опубликована в сети в 2022 году, но теперь были опубликованы другие изображения, которые раскрывают внешний вид устройства полностью.

Xbox Keystone имел компактную квадратную форму с вентиляционным отверстием в верхней части, аналогичным Xbox Series S.

Фронтальная панель содержала только кнопку включения и разъем USB-A, а на задней панели располагались разъемы HDMI, Ethernet и питания.

На правой стороне была отдельная кнопка для подключения геймпада, а снизу имелась табличка с надписью «Hello from Seattle», подобная той, что присутствует на Xbox Series X.

Однако компания не смогла достичь запланированной цены в диапазоне 110-130 долларов, включая геймпад. В результате проект был отменен.