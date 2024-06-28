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Microsoft показала самую бюджетную, но отмененную консоль Xbox Keystone

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Microsoft разрабатывала консоль Xbox Keystone, но проект был отменен из-за трудностей с достижением запланированной низкой цены.

Microsoft показала самую бюджетную, но отмененную консоль Xbox Keystone

Устройство задумывалось как максимально бюджетная модель, которая передавала бы игры из облачного сервиса Xbox Cloud Gaming на экраны.

Фотография лицевой части консоли была опубликована в сети в 2022 году, но теперь были опубликованы другие изображения, которые раскрывают внешний вид устройства полностью.

Xbox Keystone имел компактную квадратную форму с вентиляционным отверстием в верхней части, аналогичным Xbox Series S.

Microsoft показала самую бюджетную, но отмененную консоль Xbox Keystone

Фронтальная панель содержала только кнопку включения и разъем USB-A, а на задней панели располагались разъемы HDMI, Ethernet и питания.

На правой стороне была отдельная кнопка для подключения геймпада, а снизу имелась табличка с надписью «Hello from Seattle», подобная той, что присутствует на Xbox Series X.

Однако компания не смогла достичь запланированной цены в диапазоне 110-130 долларов, включая геймпад. В результате проект был отменен.

Microsoft показала самую бюджетную, но отмененную консоль Xbox Keystone

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