Microsoft показала обновленный дизайн нового Office 365

В компании Microsoft решили показать, какие изменения произойдут в новом Office 365.

Как говорят разработчики, работать с документами станет одинаково удобно со всех устройств. Новый дизайн полностью реализуют через год, но уже сейчас известно, каким он будет.

В новом интерфейсе сделали акцент на простоту и лаконичность. Главной задачей будет сделать главным контент, а не многочисленные меню.

Основным изменениям станет появление плавающей панели вместо актуального ленточного интерфейса, в котором меню разделено на вкладки и столбцы.

Как отметили в Microsoft, в новом Office 365 пользователь сможет лучше сконцентрироваться на выполняемой задаче.