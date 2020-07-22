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Microsoft показала обновленный дизайн нового Office 365

22.07.2020 13:48

В компании Microsoft решили показать, какие изменения произойдут в новом Office 365.
Как говорят разработчики, работать с документами станет одинаково удобно со всех устройств. Новый дизайн полностью реализуют через год, но уже сейчас известно, каким он будет.

В новом интерфейсе сделали акцент на простоту и лаконичность. Главной задачей будет сделать главным контент, а не многочисленные меню.

Основным изменениям станет появление плавающей панели вместо актуального ленточного интерфейса, в котором меню разделено на вкладки и столбцы.

Как отметили в Microsoft, в новом Office 365 пользователь сможет лучше сконцентрироваться на выполняемой задаче.

Microsoft показала обновленный дизайн нового Office 365 Microsoft показала обновленный дизайн нового Office 365 Microsoft показала обновленный дизайн нового Office 365

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