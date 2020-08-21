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Microsoft показала новый дашборд своей Xbox Series X

21.08.2020 16:15

Microsoft представила первый взгляд на приборную панель Xbox Series X, которая будет запущена вместе с системой в ноябре и в качестве обновления для Xbox One, всех мобильных приложений Xbox и Xbox Game Pass на ПК. Согласно сообщению в блоге Xbox , новая панель управления будет намного быстрее, чем ее нынешний интерфейс.

Microsoft показала новый дашборд своей Xbox Series X

«Xbox Series X установит новую планку скорости, когда она выйдет в ноябре этого года, и мы используем тот же подход для ускорения взаимодействия с Xbox», — сказал Крис Новак в своем сообщении. Кроме того, рекламируя архитектуру Xbox Velocity и функцию быстрого возобновления для Series X, Новак также может похвастаться новой экосистемой в своих продуктах, аналогичной Apple . «Главный экран будет загружаться более чем на 50% быстрее при загрузке Xbox и почти на 30% быстрее при возвращении из игры. Кроме того, эти улучшения используют на 40 процентов меньше памяти, чем требовалось ранее ».

Microsoft также заявила, что ее приложение Microsoft Store будет запускаться на две секунды быстрее и что новое мобильное приложение Xbox находится в разработке. Приложение сможет делиться обновлением или игровым клипом с консоли, так как система автоматически отправит их в ваше мобильное приложение для публикации в социальных сетях.

«Общий макет большинства страниц консоли остается знакомым, только быстрее и точнее», — поспешно отметила Microsoft. Однако в нем также говорится: «Если некоторые из этих обновлений кажутся вам знакомыми, это потому, что вы помогали нам создавать их в течение прошлого года в рамках нашей программы предварительной оценки Xbox».

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