Microsoft показала, как изменит меню «Пуск» в Windows 10

Microsoft постоянно меняет свою ОС Windows 10, а в текущем году компания намерена изменить очень много в интерфейсе, причем появятся не только новые иконки, но изменится сам «Пуск».

Его структура останется прежней, а с правой стороны по-прежнему будут отображаться плитки, размер которых можно будет менять.

Но сами плитки лишаться пользовательских цветов, а иконки на них будут на темном или светлом фоне, в зависимости от выбранной темы.

В целом новый «Пуск» существенно преобразится и станет удобнее, но когда это произойдет точно не известно.