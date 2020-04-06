Microsoft показала, как изменит меню «Пуск» в Windows 10

Microsoft показала, как изменит меню «Пуск» в Windows 1006.04.2020 23:29
Microsoft постоянно меняет свою ОС Windows 10, а в текущем году компания намерена изменить очень много в интерфейсе, причем появятся не только новые иконки, но изменится сам «Пуск».
Его структура останется прежней, а с правой стороны по-прежнему будут отображаться плитки, размер которых можно будет менять.
Но сами плитки лишаться пользовательских цветов, а иконки на них будут на темном или светлом фоне, в зависимости от выбранной темы.
В целом новый «Пуск» существенно преобразится и станет удобнее, но когда это произойдет точно не известно.
Просмотры:Метки: Microsoft, Windows 10