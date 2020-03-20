Microsoft показал новый «Проводник» и меню «Пуск» в Windows 1020.03.2020 15:39
О том, что меню «Пуск» и «Проводник» в операционной системе изменятся известно давно.
Однако только недавно Microsoft показал новый «Проводник» и меню «Пуск» в Windows 10, которые теперь выполнены в новом стиле.
Оформление обновлённых элементов показали в видеоролике, приуроченном празднованию показателю 1 млрд активных пользователей Windows 10.
На видео показали эволюцию операционной системы. В этом же материале засветили и новый «Проводник», а также меню «Пуск». Дата презентации Windows 10X до сих пор не известна.
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