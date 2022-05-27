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Microsoft подтвердила существование миниатюрной приставки Xbox с кодовым названием Keystone

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Недавно появилась информация, что Microsoft готовит новое устройство для телевизора, теперь компания официально подтвердила разработку миниатюрной приставки Xbox.
Как удалось узнать ресурсу Windows Central, компактное устройство для потокового видео и запуска игр из облака носит кодовое название Keystone. Причем сейчас ведется разработка второй версии гаджета.

В компании не отрицают, что разрабатывается так называемый Keystone, но первый его вариант решили отклонить, и специалисты его сейчас полностью переосмысливают, так что скорого выхода Keystone ожидать не стоит.

Microsoft Xbox
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