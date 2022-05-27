Microsoft подтвердила существование миниатюрной приставки Xbox с кодовым названием Keystone

Недавно появилась информация, что Microsoft готовит новое устройство для телевизора, теперь компания официально подтвердила разработку миниатюрной приставки Xbox.

Как удалось узнать ресурсу Windows Central, компактное устройство для потокового видео и запуска игр из облака носит кодовое название Keystone. Причем сейчас ведется разработка второй версии гаджета.

В компании не отрицают, что разрабатывается так называемый Keystone, но первый его вариант решили отклонить, и специалисты его сейчас полностью переосмысливают, так что скорого выхода Keystone ожидать не стоит.