Microsoft выпустит новую версию Windows 10 в 2021 году

Microsoft подтвердила слухи о новой версии Windows 10, как и предполагалось, она выйдет в начале 2021 года. Компания намекнула, что по-прежнему будет выпускать обновления функций Windows 10 дважды в год, но это первый раз, когда Microsoft дала огласку.

В новом документе поддержки Microsoft подтвердила, что следующим обновлением после версии 20H2 будет Windows 10 21H1. Microsoft также обновила старые документы поддержки, чтобы выделить поддержку Transport Layer Security (TLS) 1.3 в версии 21H1. Новый уровень безопасности уменьшит задержку, повысит производительность и безопасность веб-подключений к Windows 10.

В версии 21H1 можно ожидать незначительные улучшения и функции. Например, добавление темноты к страницам результатов в Windows Search . Точно так же Microsoft переносит DNS через HTTPS (DoH) в Windows 10 для повышения конфиденциальности и безопасности. DoH будет отключен по умолчанию в Windows 10, но можно будет настроить его на вкладке «Сети» в настройках. Или также напрямую включить эту функцию в нужном вам браузере.

Согласно источникам, Microsoft начнет тестирование Windows 10 21H1 (сборка 19043) с помощью тестировщиков в канале Release Preview зимой 2021 года. Хотя планы всегда могут быть изменены, в настоящее время ожидается, что версия 21H1 начнет развертываться в качестве пакета поддержки к маю 2021 г.