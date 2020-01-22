Microsoft подложила новую «свинью» пользователям Windows 7

Microsoft с 14 января прекратила поддержку своей популярной операционной системы Windows 7.

Также компания лишила ОС своего бесплатного антивируса, но как оказалось это еще не все.

Последнее обновление под номером KB4534310 и KB4534314, лишило пользователей обоев на рабочем столе. На это обратили внимание пользователи ресурса Reddit.

Они пишут, что после установки финального обновления обои заменяются на черный фон.

Чтобы вернуть обои обратно на рабочий стол нужно удалить обновления KB4534310 и KB4534314. Эти апдейты вышли 14 января, а в этот день Microsoft официально прекратила поддерживать Windows 7.