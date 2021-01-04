Microsoft планирует существенно обновить дизайн Windows 10

Microsoft намерена «перезагрузить» свою операционную систему Windows. Судя по последним данным, компания намерена существенно обновить визуальную составляющую ОС.

Для команды Windows Core User Experiences компания открыла вакансию, где указано, что требуется программист для работы над визуальной составляющей Windows.

Стоит отметить, что в Microsoft уже несколько лет пытаются изменить дизайн Windows 10.

Конечно было много что сделано за последние два года, но до сих пор в операционной системе есть следы Windows 7.

В 2020 году были изменены значки, а также частично изменен «Проводник».

Еще планируется изменить «Пуск», а также обновить кнопки в интерфейсах, ползунки и ряд других элементов, которые встречаются в стандартных приложениях операционной системы.