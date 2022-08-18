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Microsoft: песня Джанет Джексон «Rhythm Nation» выводила из строя все жесткие диски

Автор На чтение 1 мин Просмотров 83 Опубликовано

Представитель компании Microsoft в блоге компании рассказал, как видеоклип Джанет Джексон «Rhythm Nation» выводил HDD.
Это было еще во времена операционной системы Windows XP. Тогда в компании заметили, что при воспроизведении клипа жесткий диск компьютера переставал работать, причем выходили даже диски других включённых компьютеров.

Всему виной оказались некоторые звуковые частоты в аудиодорожке, которые резонировали с дисками, работавшими на частоте вращения 5400 об/мин.

Проблему удалось решить только добавлением фильтра, который удалял подобные частоты в аудиодорожках.

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