Microsoft: песня Джанет Джексон «Rhythm Nation» выводила из строя все жесткие диски

Представитель компании Microsoft в блоге компании рассказал, как видеоклип Джанет Джексон «Rhythm Nation» выводил HDD.

Это было еще во времена операционной системы Windows XP. Тогда в компании заметили, что при воспроизведении клипа жесткий диск компьютера переставал работать, причем выходили даже диски других включённых компьютеров.

Всему виной оказались некоторые звуковые частоты в аудиодорожке, которые резонировали с дисками, работавшими на частоте вращения 5400 об/мин.

Проблему удалось решить только добавлением фильтра, который удалял подобные частоты в аудиодорожках.