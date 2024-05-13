Компания Microsoft сняла запрет на обновление софта для пользователей в РФ

Согласно информации, опубликованной газетой «Известия» и ссылкой на ассоциацию разработчиков ПО «Руссофт», технологическая корпорация Microsoft разблокировала обновления Windows и Office для пользователей в России.

Это решение связано с важностью российского рынка для компании, и Microsoft ищет способы остаться на нем.

Более 60% российских компаний, опрошенных в рамках исследования, продолжают использовать услуги Microsoft, и компания не планирует закрывать свои юридические структуры в России.

Предоставление доступа к обновлениям Windows и Office для российских пользователей является частью стратегии Microsoft по удержанию позиций на важном рынке.

Хотя компания может заявлять обратное в своих официальных заявлениях, в приватных разговорах она обещала полную поддержку своего программного обеспечения.

Один из крупных IT-дистрибьюторов подтвердил, что коммерческие предприятия продолжают использовать Office и не планируют переходить на другие решения.