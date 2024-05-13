Главная » Новости

Компания Microsoft сняла запрет на обновление софта для пользователей в РФ

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Согласно информации, опубликованной газетой «Известия» и ссылкой на ассоциацию разработчиков ПО «Руссофт», технологическая корпорация Microsoft разблокировала обновления Windows и Office для пользователей в России.

Это решение связано с важностью российского рынка для компании, и Microsoft ищет способы остаться на нем.

Более 60% российских компаний, опрошенных в рамках исследования, продолжают использовать услуги Microsoft, и компания не планирует закрывать свои юридические структуры в России.

Предоставление доступа к обновлениям Windows и Office для российских пользователей является частью стратегии Microsoft по удержанию позиций на важном рынке.

Хотя компания может заявлять обратное в своих официальных заявлениях, в приватных разговорах она обещала полную поддержку своего программного обеспечения.

Один из крупных IT-дистрибьюторов подтвердил, что коммерческие предприятия продолжают использовать Office и не планируют переходить на другие решения.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.