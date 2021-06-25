Microsoft переносит приложения Android в Windows 11 через Amazon Appstore

Приложения Android наконец-то поступают в операционную систему Windows. На специальном мероприятии, посвященном Windows, софтверный гигант анонсировал операционную систему Windows 11 и сообщил, что система будет запускать приложения для Android.

Приложения Android в операционной системе Windows 11 будут доступны в магазине приложений Amazon. Приложения будут перечислены в новом Магазине Windows, и их можно будет закрепить на панели задач или привязать вместе с традиционными приложениями Windows.

Microsoft также сотрудничает с Intel, чтобы использовать ее технологию Intel Bridge, чтобы воплотить это в жизнь, хотя приложения для Android по-прежнему будут работать как с системами AMD, так и с системами на базе Arm. Похоже, что технологический гигант из Редмонда побеждает в этом Apple.

На данный момент неясно, насколько хорошо многие существующие устройства будут поддерживать приложения Android с Windows 11, поскольку Microsoft продвигает свою поддержку технологии Intel Bridge в качестве предпочтительного способа запуска этих приложений.

Microsoft планировала предложить поддержку использования существующих приложений для Android с 2015 года в рамках Project Astoria. Это был способ убедить разработчиков перенести приложения и упростить это. Но этот план длился недолго: Microsoft признала, что наличие «двух мостовых технологий для переноса кода из мобильных операционных систем в Windows было ненужным».

Microsoft не подтвердила официальную дату выпуска Windows 11 для широкой публики, но мы знаем, что она будет доступна в этот праздничный сезон. Он будет доступен в виде бесплатного обновления для соответствующих требованиям ПК с Windows 10 и на новых ПК.

Источник — Astera.