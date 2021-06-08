Microsoft патентует логотип в форме под дисплей камеры для устройств Surface

Новый патент от Microsoft показал новое устройство Surface, которое будет оснащено четырьмя датчиками камеры под дисплеем, а логотип компании будет отображаться, когда эти камеры не используются, благодаря их выравниванию.

Согласно отчету LetsGoDigital , американский технический гигант открыл вакансию «главного архитектора/ инженера по системам камер Android по разработке поверхностей» еще в октябре 2021 года. В том же месяце бренд также подал во Всемирное ведомство интеллектуальной собственности (WIPO) патент на дизайн «камеры с логотипом» для устройства Surface. Четыре рассматриваемые камеры будут расположены аналогично дизайну логотипа, причем каждая камера будет иметь свой собственный цветовой фильтр.

Эти четыре датчика будут размещены под дисплеем устройства и предназначены для «мобильного вычислительного устройства, такого как устройство Microsoft Surface». Кроме того, камеры могут отображать цветной значок, когда датчик не используется, для отображения логотипа компании на передней панели. Таким образом, устройство по умолчанию будет отображать логотип и переключаться на камеру при срабатывании затвора. Этот модуль с четырьмя камерами установлен в виде массива 2 x 2 и позволит Microsoft сделать продукт тоньше, поскольку несколько датчиков будут состоять из более тонких модулей.

Камера будет способна предлагать снимки с высоким разрешением и высокой плотностью пикселей за счет оптимизации каждого датчика для одного определенного цвета. Другими словами, один датчик будет использоваться только для синего, а другой — для зеленого, красного и желтого. К сожалению, в патенте не указано, в каком устройстве будет размещаться камера с логотипом, но линейка Surface включает ноутбуки, ПК 2 в 1 и даже планшеты Android. Для тех, кто заинтересован, компания LetsGoDigital, разработанная собственными силами, Джузеппе Спинелли даже предложил ряд рендеров продуктов с этой уникальной системой камер.

Источник — Astera.