Microsoft Paint теперь умеет удалять фон изображения одним кликом мыши

Microsoft в настоящее время проводит тестирование нового инструмента по удалению фона в графическом редакторе Paint, встроенном в операционную систему Windows 11. Эта функция уже доступна для участников программы Windows Insider на каналах Canary и Dev (версия 11.2306.30.0) и обеспечивает возможность удаления фона с изображения одним щелчком мыши.

Чтобы воспользоваться новым инструментом, пользователю необходимо открыть изображение в Paint и затем нажать кнопку удаления фона, расположенную слева в панели инструментов графического редактора (помечена красным на представленном скриншоте). В результате Paint автоматически выделит объект на изображении и удалит фон. Кроме того, Microsoft предоставляет возможность пользователю самостоятельно выбирать часть фона для удаления.

Введение инструмента удаления фона значительно расширяет функциональность классического графического редактора Windows. Отсутствие этой функции было причиной для многих пользователей искать альтернативные программы. Например, многие пользователи Windows использовали Paint для быстрого и простого редактирования изображений, таких как обрезка, изменение размера, поворот, но им приходилось обращаться к сторонним приложениям для выполнения такой важной операции, как удаление фона.

Использование внешних программ требовало дополнительных шагов или денежных затрат. Например, редактор Canva предоставляет возможность удаления фона только по платной подписке, а Adobe Express требует создания учетной записи. Возможность удаления фона непосредственно из Paint значительно упрощает и удешевляет этот процесс. Кроме того, сообщается, что Microsoft также тестирует в Paint генератор изображений на базе искусственного интеллекта.

Тем не менее, остается вопрос о том, почему, развивая графический редактор Paint, Microsoft планирует полностью удалить из операционной системы текстовый редактор WordPad. Этот редактор позволяет создавать и редактировать документы с форматированным текстом, а также вставлять изображения и ссылки.