Microsoft отправит на свалку 240 млн компьютеров из-за отказа от ОС Windows 10

Аналитическая компания Canalys Research сообщила, что планы Microsoft по прекращению поддержки операционной системы Windows 10 могут привести к тому, что около 240 миллионов персональных компьютеров (ПК) станут ненужными и будут утилизированы.

Это приведет к образованию около 480 тысяч тонн электронных отходов, что равно весу примерно 320 тысяч автомобилей. Хотя большинство ПК могут продолжать работать даже после прекращения поддержки операционной системы, эксперты Canalys считают, что спрос на такие устройства без обновлений безопасности будет невысоким.

Ранее Microsoft обещала выпускать обновления безопасности для Windows 10 до октября 2028 года, но для их получения пользователи должны будут оформить подписку по пока неизвестной цене.

Если стоимость расширенной поддержки предыдущих версий Windows будет соответствовать прошлым тенденциям Microsoft, то переход на новые устройства окажется более выгодным.

Аналитики отмечают, что старые компьютеры, скорее всего, попадут на свалку. Ранее Microsoft объявила о прекращении бесплатной поддержки Windows 10 к октябрю 2025 года, пишет «Политаналитика«.