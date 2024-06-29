Главная » Новости

Microsoft отменила последнее обновление Windows из-за ошибки с бесконечной перезагрузкой

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

После установки обновления KB5039302, которое было доступно для операционных систем Windows 10 и 11, пользователи столкнулись с серьезными проблемами, включая бесконечную перезагрузку компьютеров. Издание Neowin сообщило об этой проблеме.

Пользователи начали жаловаться на критические неполадки после установки обновления KB5039302. Эти проблемы могут привести к замедлению работы операционной системы или даже повреждению ее до такой степени, что компьютеры начинают бесконечно перезагружаться.

Представители Microsoft подтвердили, что данная проблема чаще всего возникает на компьютерах с операционной системой Windows 11 версий 22H2 и 23H2. Также в компании решили остановить распространение обновления, а пользователям рекомендовали сделать откат системы.

 

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.