Microsoft отменила последнее обновление Windows из-за ошибки с бесконечной перезагрузкой

После установки обновления KB5039302, которое было доступно для операционных систем Windows 10 и 11, пользователи столкнулись с серьезными проблемами, включая бесконечную перезагрузку компьютеров. Издание Neowin сообщило об этой проблеме.

Пользователи начали жаловаться на критические неполадки после установки обновления KB5039302. Эти проблемы могут привести к замедлению работы операционной системы или даже повреждению ее до такой степени, что компьютеры начинают бесконечно перезагружаться.

Представители Microsoft подтвердили, что данная проблема чаще всего возникает на компьютерах с операционной системой Windows 11 версий 22H2 и 23H2. Также в компании решили остановить распространение обновления, а пользователям рекомендовали сделать откат системы.