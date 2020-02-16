Microsoft отменила февральское обновление Windows 10

Из-за серьезных багов компания Microsoft прекратила распространение обновления Windows 10 под номером KB4524244. Как выяснилось, обновление на некоторых компьютерах выводит из строя саму ОС.

В целом обновление под номером KB4524244 получило ряд доработок, связанных с системой безопасности.

В частности были исправлены уязвимости менеджеров загрузки поставляемых производителями компьютеров.

Но в компьютерах, выпущенных Apple и HP при установке февральского обновления были замечены сбои, включая потерю работоспособности ОС.

Аналогичные проблемы были замечены и на компьютерах других производителей.

Microsoft прекратила распространение обновления, и разработчики уже занимаются исправлением критических ошибок.