Компания Microsoft отключила русскоязычную версию блога Xbox Wire

Microsoft продолжает подкидывать сюрпризы российским пользователям, сперва она закрыла возможность скачивать Windows 10 и 11 с официального сайта.

После стало известно, что российское подразделение Xbox распущено, а все сотрудники уволены.

Теперь с новостного сайта Xbox Wire убрали русский язык. При переходе на Xbox Wire пользователей из РФ перенаправляют на американский сайт.

С сайта также полностью удалили русскоязычную версию, есть все остальные языки, но русского нет.

Обновлять Xbox Wire для России прекратили еще в марте, но сама русскоязычная версия портала была доступна до 3 июля.