Microsoft отключила поддержку отдельного приложения Cortana в Windows 11

Компания Microsoft начала выполнять свой план по прекращению поддержки отдельного приложения голосового помощника Cortana в операционной системе Windows 11. Новое обновление, доступное в Microsoft Store, приводит к прекращению работы приложения Cortana в Windows 11 вместо того, чтобы добавлять новые функции.

После установки свежего обновления, приложение Cortana просто перестает работать. Похоже, что Microsoft теперь полностью сосредоточилась на своем новом решении, основанном на системе искусственного интеллекта, известном как Windows Copilot.

Ожидается, что после отключения в Windows 11, поддержка приложения Cortana также будет прекращена в Windows 10. По информации, полученной от источника, знакомого с планами компании, это может произойти в течение нескольких дней или недель.

Cortana была голосовым помощником, дебютировавшим в эпоху Windows Phone и впоследствии появившимся на настольных компьютерах с Windows 10. Она была ответом Microsoft на Siri компании Apple и была представлена в 2014 году. В своё время Microsoft активно продвигала Cortana и даже выпустила серию рекламных роликов, критикующих голосового помощника от Apple.