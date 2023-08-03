Главная » Новости

Microsoft отключила поддержку отдельного приложения Cortana в Windows 11

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

Компания Microsoft начала выполнять свой план по прекращению поддержки отдельного приложения голосового помощника Cortana в операционной системе Windows 11. Новое обновление, доступное в Microsoft Store, приводит к прекращению работы приложения Cortana в Windows 11 вместо того, чтобы добавлять новые функции.

Microsoft отключила поддержку отдельного приложения Cortana в Windows 11

После установки свежего обновления, приложение Cortana просто перестает работать. Похоже, что Microsoft теперь полностью сосредоточилась на своем новом решении, основанном на системе искусственного интеллекта, известном как Windows Copilot.

Ожидается, что после отключения в Windows 11, поддержка приложения Cortana также будет прекращена в Windows 10. По информации, полученной от источника, знакомого с планами компании, это может произойти в течение нескольких дней или недель.

Cortana была голосовым помощником, дебютировавшим в эпоху Windows Phone и впоследствии появившимся на настольных компьютерах с Windows 10. Она была ответом Microsoft на Siri компании Apple и была представлена в 2014 году. В своё время Microsoft активно продвигала Cortana и даже выпустила серию рекламных роликов, критикующих голосового помощника от Apple.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.