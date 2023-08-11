Microsoft отключила голосового ассистента Cortana в Windows 10 и 11

В июне Microsoft объявила о надвигающемся завершении поддержки голосового помощника Cortana, который был связан с серией шутеров Halo и появился в Windows 10 в 2015 году. И вот этот момент наступил.

Пользователям начали поступать обновления, которые вместо расширения функциональности или устранения дефектов просто ограничивали доступ к приложению. Теперь при попытке запуска Cortana появляется сообщение о прекращении поддержки и ссылка на коммуникацию от Microsoft.

Основной причиной, побудившей компанию отказаться от известного голосового помощника, является его моральное устаревание. Вместо него Microsoft намерена активно развивать ИИ-ассистента Copilot.