Microsoft отказывается от паролей

Microsoft позволяет пользователям отказываться от своих паролей.

Технологический гигант объявил, что предоставит пользователям возможность доступа к своим учетным записям без пароля.

Пользователи могут загрузить приложение Microsoft Authenticator на свой смартфон, использовать ключ безопасности или проверочный код, отправленный на их смартфон или на адрес электронной почты.

Другой вариант — Windows Hello, которая сканирует ваше лицо, радужную оболочку глаза или отпечаток пальца.

Microsoft заявляет, что варианты без пароля решают проблему пользователей, которые должны придумывать новые пароли, которые достаточно защищены от хакеров, но которые они могут запомнить.

Компания заявляет, что новые функции будут развернуты в ближайшие недели.