Microsoft после опубликованных минимальных требованиях для установки Windows 11 попыталась объяснить, почему нет поддержки процессоров Intel 8-го и более ранних, а также AMD Zen 1.

Ранее сообщалось, что новая Windows будет работать на Intel 8-го и более поздних версий, а также AMD с архитектурой Zen 2.

При этом пользователи без труда запустили на неподдерживаемых процессорах Windows 11, и как объяснили в Microsoft, на этих процессорах нет задуманной производительности и нужного уровня безопасности.

В компании обещают изучить возможность работы системы на устаревших процессорах и скорректировать минимальные системные требования.

При этом компания не может гарантировать нужный уровень безопасности Windows 11 на этих чипах.