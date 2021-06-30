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Microsoft отказалась от завышенных требований к компьютеру на Windows 11

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Microsoft после опубликованных минимальных требованиях для установки Windows 11 попыталась объяснить, почему нет поддержки процессоров Intel 8-го и более ранних, а также AMD Zen 1.
Ранее сообщалось, что новая Windows будет работать на Intel 8-го и более поздних версий, а также AMD с архитектурой Zen 2.

При этом пользователи без труда запустили на неподдерживаемых процессорах Windows 11, и как объяснили в Microsoft, на этих процессорах нет задуманной производительности и нужного уровня безопасности.

В компании обещают изучить возможность работы системы на устаревших процессорах и скорректировать минимальные системные требования.

При этом компания не может гарантировать нужный уровень безопасности Windows 11 на этих чипах.

Microsoft Windows 11
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