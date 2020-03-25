Microsoft оставит Windows 10 без необязательных обновлений

Microsoft оставит Windows 10 без необязательных обновлений25.03.2020 14:00
Microsoft объявила, что временно прекращает выпуск необязательных обновлений для всех операционных систем Windows.
Решение затрагивает выпуск обновлений класса C и D, которые выходят каждый месяц, и в них включены разные улучшение, но нет патчей безопасности.
Обновление прекратят выпускать с мая, поэтому в апреле пользователи еще получат обновления.
В компании решили снизить количество обновлений в связи с «состоянием общественного здравоохранения».
Освободившиеся разработчики будут сосредоточены на обновлениях, связанных с системой безопасности.
Этот шаг предпринимается в связи с «состоянием общественного здравоохранения» и позволит разработчикам из Microsoft сосредоточиться на обновлениях, связанных с безопасностью ОС.
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