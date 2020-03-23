Microsoft оставила пользователей Windows 10 без антивируса

Компания Microsoft выпустила новое обновление для своей операционной системы, которое привело к сбоям в работе Windows Defender.

Последний является антивирусом, предоставляемым компанией вместе с ОС.

Пользователи стали жаловаться на появлении проблем с Защитником Windows, который стал выдавать ошибку Items Skipped During Scan при ручной и автоматической проверке на вирусы.

Отмечается, что проблема наблюдается только в Windows 10, тогда как другие версии операционной системы она не затрагивает.

Официальных комментариев от компании по этому поводу не поступало.