Microsoft осенью сделает работу ОС Windows 11 еще плавнее

Microsoft намерена сделать работу ОС Windows 11 более плавной, а также планируется исправить проблемы с подлагиваниями.

Так компания отреагировала на жалобы пользователей, которые столкнулись с замедлением работы и лагами после установки обновления.

Компания анонсировала, что исправления будут внесены в осеннее обновление Windows 11 под названием 24H2.

Ожидается, что эти изменения устранят проблемы с анимацией и повысят отзывчивость системы. Однако, пользователи должны подождать несколько месяцев, так как обновление будет выпущено не раньше второй половины сентября.