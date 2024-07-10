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Microsoft осенью сделает работу ОС Windows 11 еще плавнее

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

Microsoft намерена сделать работу ОС Windows 11 более плавной, а также планируется исправить проблемы с подлагиваниями.

Так компания отреагировала на жалобы пользователей, которые столкнулись с замедлением работы и лагами после установки обновления.

Компания анонсировала, что исправления будут внесены в осеннее обновление Windows 11 под названием 24H2.

Ожидается, что эти изменения устранят проблемы с анимацией и повысят отзывчивость системы. Однако, пользователи должны подождать несколько месяцев, так как обновление будет выпущено не раньше второй половины сентября.

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