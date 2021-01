Microsoft опубликовала список эксклюзивов для новой Xbox на 2021 год

Новое поколение консолей в продажу поступило в прошлом году, но до сих пор они находятся в дефиците, так как компании направляются с высоким спросом на приставки.

Несмотря на то, что Xbox и PS5 уже продаются, игр на них очень мало, но компания Microsoft уже рассказала, какие эксклюзивы в текущем году появятся на ее консоль.

Список достаточно большой – 29 тайтлов, но среди них нет S.T.A.L.K.E.R. 2, предположительно эта игра появится только в 2022 году.

Так в 2021 году пользователи Xbox смогут сыграть в:

1. Adios

2. The Artful Escape;

3. The Ascent;

4. The Big Con;

5. CrossfireX;

6. Dead Static Drive;

7. Echo Generation;

8. ExoMecha;

9. Exo One;

10. The Gunk;

11. Halo Infinite;

12. The Last Stop;

13. Lake;

14. Little Witch in the Woods;

15. The Medium

16. Microsoft Flight Simulator;

17. Psychonauts 2;

18. RPG Time;

19. Sable;

20. Scorn;

21. She Dreams Elsewhere;

22. Shredders;

23. Song of Iron;

24. Tunic;

25. Twelve Minutes;

26. Unexplored 2: The Wayfarer’s Legacy;

27. Warhammer 40K: Darktide;

28. Way to the Woods;

29. The Wild at Heart.

Из этого списка The Medium выйдет первым – 28 января.