Microsoft опровергла слухи о закрытии игрового подразделения Xbox

Несколько дней назад в Сети появились слухи о том, что Сатья Наделла собирался закрыть игровое подразделение Microsoft еще в 2021 году. Эта информация вызвала широкий резонанс, но представители компании поспешили ее опровергнуть.

По словам сотрудников Microsoft, Наделла никогда не рассматривал возможность закрытия Xbox.

В 2021 году он, наоборот, заявил о намерении развивать бизнес в сфере игр. В настоящее время вовлеченность пользователей Xbox достигла рекорда — более 500 миллионов активных игроков на всех платформах, включая мобильные.

Также было опровергнуто мнение о недовольстве разработчиков Game Pass, так как они могут получать деньги заранее при заключении сделок с Microsoft.

Хотя компания меняет стратегию и отказывается от эксклюзивов, некоторые фанаты считают это рискованным шагом, который может усилить позиции PlayStation.