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Microsoft официально выпустит новую Senua`s Saga: Hellblade 2 в следующем году

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

На мероприятии The Game Awards, которое прошло ночью, корпорация Microsoft объявила о выходе хоррора Senua’s Saga: Hellblade 2 на ПК и консолях Xbox Series S/X в 2024 году. Этот проект также будет доступен в подписке Game Pass, что позволит подписчикам играть в игру без дополнительной покупки.

Senua’s Saga: Hellblade 2 разрабатывается студией Ninja Theory, и игрокам предстоит снова встать на путь воительницы по имени Сенуа, чтобы спасти жертв ужасов тирании и побороть внутреннюю тьму. Главную роль в игре исполняет Мелина Юргенс, которая также играла этот персонаж в первой части.

Команда разработчиков делает акцент на кинематографичности и передаче эмоций действующих лиц, чтобы создать захватывающий и эмоционально насыщенный игровой опыт.

Microsoft Senua`s Saga: Hellblade 2
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