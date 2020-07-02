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Microsoft презентовала официально новый дизайн Windows 10

02.07.2020 19:17

Новый дизайн десятой операционной системы приходит со сборкой Windows 10 Developer Preview 20161. Microsoft презентовала официально новый дизайн Windows 10
Сегодня компания официально показала обновленный дизайн Windows 10, который реализован в сборке Windows 10 Developer Preview 20161.

Последняя уже доступна для разработчиков и на компьютеры она приносит измененный значки и новое меню Пуск.

Теперь цвет меню Пуска можно менять, а для этого предлагается включить темную тему, где можно оценить цветовые акценты и в дальнейшем выбрать любой фон.

Microsoft презентовала официально новый дизайн Windows 10

В браузере Edge также произошли изменений и теперь в нем есть режим позволяющий отображать вкладки в виде миниатюр, подобно тому как отображаются окна при нажатии комбинации Alt+Tab.

Миниатюрами можно сделать от трех до пяти вкладок, а при желании пользователю будет доступно полное отключение такой функции.

Предполагается, что все изменения в операционной системе для обычных пользователей станут доступны уже с осенним обновлением.

Microsoft презентовала официально новый дизайн Windows 10 Microsoft презентовала официально новый дизайн Windows 10

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