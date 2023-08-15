Microsoft Office заменит шрифт по умолчанию на Aptos

Microsoft планирует заменить основной шрифт Calibri на Aptos в своих продуктах Microsoft Office в сентябре. Это изменение затронет приложения Excel, Word, PowerPoint и Outlook. Кроме замены шрифта, также будут внесены изменения в темы оформления продуктов, чтобы они лучше сочетались с новым шрифтом Aptos и повысили контрастность и читаемость документов.

Шрифт Calibri был основным шрифтом в Microsoft Office с 2007 года, а до него основным считался шрифт Times New Roman.

Дизайнер Стив Маттесон, создавший шрифт Aptos, ранее разрабатывал шрифты TrueType и Segoe. Шрифт Aptos вдохновлен швейцарской типографикой середины XX века и не имеет засечек. Он будет представлен в нескольких вариациях.

Кроме того, в рамках обновления тем оформления продуктов Microsoft Office, будет проведено крупное цветовое изменение. Желтый цвет будет заменен на темно-зеленый, а один из оттенков голубого — на темно-бирюзовый, чтобы обеспечить лучший контраст между фигурами и линиями.

Важно отметить, что Microsoft приостановила продажи своих продуктов и предоставление услуг в России после начала спецоперации на Украине. Это привело к ряду изменений, включая удаление сервера ускоряющего загрузку контента из России и временные сложности в доступе к скачиванию операционных систем Windows 11 и Windows 10 для пользователей в России.