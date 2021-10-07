Microsoft объявляет о выпуске базовой версии безопасности для Windows 11

С выпуском Windows 11 идет выпуск базового пакета безопасности для новой операционной системы. Это то, что вы можете включить после установки операционной системы на поддерживаемый компьютер, и для этого не потребуется много усилий.

Чтобы двигаться дальше, вам нужно будет загрузить все необходимые данные из набора средств обеспечения соответствия требованиям безопасности Microsoft, который вы можете загрузить с сайта Microsoft . По словам Microsoft, оттуда вы должны протестировать рекомендуемые конфигурации. Кроме того, вы захотите настроить и реализовать в соответствии с вашими потребностями.

Теперь мы пришли к выводу, что в этот новый выпуск включены две новые настройки. Изначально они были добавлены в выпуск Windows Server 2022 , поэтому у некоторых пользователей уже может быть достаточно опыта работы с ними.

Новые параметры, о которых идет речь, представляют собой настраиваемый параметр ограничения на установку драйвера принтера и новый параметр антивируса Microsoft Defender. Интересно, что софтверный гигант удалил все устаревшие настройки Microsoft Edge из этого выпуска.

Ограничить установку драйверов

Microsoft заявляет, что выпустила патч для CVE-2021-34527 ( PrintNightmare ) еще в июле этого года. Затем компания добавила новый параметр в настраиваемый административный шаблон Microsoft Security Guide, разработанный для SecGuide.admx / I (Административные шаблоны \ Руководство по безопасности MS \ Ограничивает установку драйвера печати администраторами). После этого активация была применена для обеспечения большей безопасности.

Сканирование скриптов

В прошлом сканирование сценариев было в основном разрывом между групповой политикой и MDM. Пробел больше не является фактором из-за его закрытия, поэтому теперь Microsoft решила принудительно включить сканирование скриптов.

Защита от саботажа

«Защита от изменений» в Защитнике Microsoft для конечных точек — это то, что вы должны включить во время обработки активации Microsoft Security Baseline для Windows 11. Когда это будет сделано, вы добавите дополнительный уровень защиты от программ-вымогателей, управляемых человеком.

Наследие Microsoft Edge

Как и предыдущий веб-браузер Internet Explorer, Microsoft Edge Legacy мертв и ушел. Поддержка прекратилась 9 марта 2021 года, поэтому она не была выпущена в составе Windows 11. Из-за этого настройки, которые поддерживали старый веб-браузер, теперь не соответствуют базовым. В настоящее время вам следует использовать версию Microsoft Edge для Chromium.

Подробности можно узнать на Microsoft.com .