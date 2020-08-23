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Microsoft объявила о старте тестирования новой версии Windows 10

23.08.2020 10:12

Microsoft объявила на этой неделе, что следующее крупное обновление для Windows 10, уже доступно для тестирования.

Чтобы принять участие в тесте, не нужно ждать официального запуска Windows 10 20H2 Update, достаточно присоединиться к программе Windows Insider. Microsoft сделала обновление 20H2 доступным для коммерческой предварительной проверки, и любой, кто не использует Windows 10 Home, может попробовать его.

Хотя обновление Windows 10 20H2 не является серьезным обновлением, в нем все еще есть несколько приятных новых функций, включая обновленное меню «Пуск» и новый интерфейс Alt + Tab. Если у вас уже установлена ​​Windows 10 версии 2004, у вас уже есть новые функции из 20H2 на вашем компьютере, но они отключены. Как и раньше, Microsoft использует обновление 20H2 как «вспомогательный пакет» для активации этих функций.

Коммерческая предварительная проверка — это программа, которую Microsoft использует, чтобы дать коммерческому заказчику возможность начать исследование и проверку функций до того, как она будет выпущена для широкой публики. Microsoft говорит, что можно опробовать предварительную версию виртуальной машины с помощью Windows 10 Preview в Azure Marketplace или загрузить Windows 10 версии 20H2 ISO.

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