Microsoft в Австралии и Новой Зеландии запустил розыгрыш чемодана на колесах в виде консоли, причем этот чемодан предназначен для приставки Xbox Series S.

В Microsoft решили запустить розыгрыш в честь выпуска Microsoft Flight Simulator на новое поколение консолей.

Для того чтобы принять участие в розыгрыше ценного приза, игроки Flight Simulator должны написать в Twitter куда они в первую очередь полетят на игровом симуляторе для Xbox Series S и Xbox Series X.

Известно, что разработкой чемодана занималась компания July, и как сообщается, стоимость чехла составляет примерно 178 000 рублей

Сегодня также стало известно, что консоли Xbox Series S и Xbox Series X стали самыми продаваемыми приставками за всю историю Xbox.

Компания пока не раскрывает объёмы продаж, но по данным независимых аналитиков с момента старта продаж по июль было продано 6,5 млн ед. консолей, для сравнения Xbox One за аналогичный период разошелся тиражом 5,7 млн консолей, а Xbox 360 до 5 млн шт.