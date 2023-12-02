Microsoft объяснила, почему не раскрывает продажи консолей Xbox

В 2015 году Microsoft прекратила публикацию данных о продажах своих консолей Xbox, в то время как Nintendo и Sony продолжали регулярно сообщать о продажах своих консольных систем. Было вынесено предположение, что причиной этого решения было отставание последних моделей Xbox по продажам от конкурентов. Однако финансовый директор Xbox, Тим Стюарт, недавно объяснил причины этого шага, указав, что Microsoft сейчас сосредоточена на Xbox не только как на консольной платформе, но и на других аспектах игровой индустрии, что делает продажи консолей менее важными для оценки успеха компании.

В ходе Wells Fargo 2023 TMT Summit, Стюарт обсуждал политику Microsoft по отсутствию публичных данных о продажах Xbox. Он отметил, что количество проданных консолей больше не является определяющим показателем успеха бренда Xbox, поскольку не отражает полной картины его функционирования. Вместо этого компания оценивает успехи Xbox по общему числу пользователей, включая не только владельцев консолей, но и тех, кто пользуется другими продуктами и услугами бренда.

С переориентацией на одновременные релизы игр для Xbox и ПК, а также запуском сервиса Game Pass, Xbox превратился в бренд, развивающийся в разных направлениях, превышающих рамки традиционной консольной платформы. Именно это послужило основой для решения отказаться от продаж консолей в качестве основного показателя успеха компании.