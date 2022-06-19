Компания Microsoft «обнулила» незаконные аргентинские подписки Xbox Game Pass

Стоимость подписки Xbox Game Pass в Аргентине намного ниже, чем в странах СНГ, и этим преимуществом многие пользовались.

Игровая платформа Microsoft позволяет, находясь в РФ оформить подписку Xbox Game Pass через другую страну. Эта функция работала долгое время, но теперь в Microsoft решили ее закрыть.

В сети стали появляться жалобы, что Microsoft начала обнулять подписку Xbox Game Pass, приобретённую в другой стране.

Чаще всего происходит возврат денег на карты и обнуление подписки, купленной на 2-3 года, но есть и возвраты подписок приобретённой на год.

Позже появилась информация, что Microsoft все это назвала сбоем, и пообещала пользователям восстановить все покупки в течение нескольких дней.