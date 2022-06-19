Главная » Новости

Компания Microsoft «обнулила» незаконные аргентинские подписки Xbox Game Pass

На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Стоимость подписки Xbox Game Pass в Аргентине намного ниже, чем в странах СНГ, и этим преимуществом многие пользовались.
Игровая платформа Microsoft позволяет, находясь в РФ оформить подписку Xbox Game Pass через другую страну. Эта функция работала долгое время, но теперь в Microsoft решили ее закрыть.

В сети стали появляться жалобы, что Microsoft начала обнулять подписку Xbox Game Pass, приобретённую в другой стране.

Чаще всего происходит возврат денег на карты и обнуление подписки, купленной на 2-3 года, но есть и возвраты подписок приобретённой на год.

Позже появилась информация, что Microsoft все это назвала сбоем, и пообещала пользователям восстановить все покупки в течение нескольких дней.

Microsoft
Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.