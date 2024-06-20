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Microsoft: обновление Windows действительно замедляет компьютер

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Последняя версия операционной системы Windows 11 сборки 11 24H2 вызвала негодование пользователей, которые заметили, что она замедляет работу компьютеров.

Microsoft: обновление Windows действительно замедляет компьютер

Такую проблему заметили участники бета-тестирования, а в самой компании уже знают о проблеме и решают ее. Компания Microsoft признала наличие этой проблемы и обещает исправить ее в ближайшее время.

Они отмечают, что не все пользователи операционной системы столкнутся с этими проблемами, так как сборка 24H2 доступна только для бета-тестеров.

Полноценное обновление ожидается осенью. Как выяснилось, причиной данной проблемы является функция Cross-Device Experience Host (CDEH), предназначенная для связи между компьютером и смартфоном. Именно эта функция в ОС привела к замедлению устройств на 25%.

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