Microsoft обновила операционные системы Windows 7, Windows 10 и Windows 11

Microsoft выпустила обновления сразу для нескольких операционных систем. Так, американская компания исправила некоторые ошибки и повысила стабильность работы систем Windows 11, Windows 10, Windows 8.1 и Windows 7.

Для самой последней ОС вышло накопительное обновление номером KB5008215, оно как заявляют разработчики, делает операционную систему стабильней и безопасней.

Windows 10 версий 2004, 20H2, 21H1 и 21H2 получили сборку KB5008212, в которой также произведена оптимизация работы ОС и улучшена безопасность.

Windows 8.1 только получила патч безопасности. Напомним, эта версия будет поддерживаться разработчиками до начала 2023 года.

Windows 7 бесплатно уже не поддерживается, поэтому патчи безопасности будут доступны только для тех, кто заплатит за дополнительную поддержку.