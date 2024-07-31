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Microsoft обновила Skype и удалила всю рекламу из мессенджера

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Похоже компания решила возродить некогда популярный мессенджер, выпустив довольно неожиданное обновление, которое затронуло не только Skype для ПК, но и компьютеров.

Приложение обновилось до версии 8.125.76.201 и предлагает отсутствие рекламы в мессенджере. Истинные причины такого решения компании вряд ли будут известны, учитывая, что ранее Microsoft часто использовала контекстную рекламу во всех своих продуктах.

Согласно официальному заявлению, рекламу удалили для обеспечения более гладкого пользовательского опыта. Но это не единственное изменение, ведь в Skype улучшили интерфейс, навигацию, доступ к ИИ-инструментам, а также исправили известные ошибки.

 

 

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