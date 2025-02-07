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Microsoft обновила правила платных обновлений для Windows 10

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Microsoft внесла изменения в документ поддержки, касающийся программы расширенных обновлений безопасности (ESU) для Windows 10, сообщает издание The Register.

После октября 2025 года пользователи смогут получать только платные обновления Extended Security Updates (ESU).

Владельцы ПК смогут избежать платы, если у них есть подписка на сервисы Windows 365, которая должна оставаться активной в течение трех лет. Поддержка Windows 10 завершится 14 октября 2025 года, а трехлетний цикл обновлений ESU начнется в ноябре.

Для обычных пользователей стоимость платных обновлений составит 30 долларов в год, в то время как корпоративные клиенты заплатят 427 долларов за три года. Обновления для образовательных учреждений будут стоить всего 7 долларов ежегодно.

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