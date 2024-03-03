Microsoft обновила помощника Copilot в ОС Windows 11

Microsoft выпустила новое обновление операционной системы Windows 11 с рядом полезных функций и улучшений, которые сфокусированы на использовании искусственного интеллекта. Особенно важной частью этого обновления является развитие помощника Copilot.

Copilot, который основан на искусственном интеллекте, теперь тесно интегрирован в Windows 11. Пользователи могут управлять системными настройками, вводя команды непосредственно в Copilot. Кроме того, они могут взаимодействовать со сторонними приложениями, такими как OpenTable. В приложении «Фото» появился новый инструмент «Генеративное стирание», позволяющий удалять нежелательные объекты с фотографий. В видеоредакторе Clipchamp теперь есть функция «Удаление тишины», которая автоматически устраняет звуковые разрывы в видео.

Голосовые элементы управления также получили значительное обновление. Теперь пользователи могут легко переключаться между несколькими дисплеями и улучшена поддержка языков, таких как французский, немецкий и испанский. Также добавлена возможность создания пользовательских голосовых комбинаций клавиш для часто используемых команд. Встроенная программа чтения с экрана Narrator также получила обновления, благодаря которым она лучше обрабатывает текст на изображениях и в документах.

Новые функции будут постепенно распространяться среди пользователей до апреля 2024 года.

Источник: ferra