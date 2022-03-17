Microsoft обещает более быструю загрузку компьютерных игр с выпуском DirectStorage

По словам Microsoft, разработчики смогут создавать более детализированные виртуальные миры.

ПК-игры теперь могут использовать DirectStorage, DirectX 12 Ultimate API, о котором Microsoft объявила в 2020 году. Предполагается, что эта функция ускорит загрузку, улучшит текстуры и дальность прорисовки.

Xbox Series X/S уже использует DirectStorage , а в июне Microsoft заявила, что добавит эту функцию в Windows 11 . API ускорения хранения должен улучшить игровой процесс, обеспечив мгновенное введение ресурсов и сделав виртуальные ландшафты более яркими. Он работает, отправляя данные напрямую с NVMe SSD на видеокарту, минуя ЦП и используя скорости PCIe 3.0 или PCIe 4.0, в зависимости от системы.

В сегодняшнем сообщении в блоге разработчиков Microsoft заявила, что выводит DirectStorage из предварительной версии для разработчиков и делает его доступным через общедоступный SDK .

Первоначально Microsoft заявила, что Windows 10 не будет поддерживать DirectStorage, но позже отказалась от поддержки . В сегодняшнем посте Microsoft попыталась направить геймеров на ПК к Windows 11 , заявив, что операционная система «имеет встроенные последние оптимизации хранилища» и является «рекомендуемым путем компании для игр».

Ни одна игра пока не поддерживает DirectStorage на ПК, но AMD и разработчик игр Luminous Productions недавно продемонстрировали Forspoken с использованием этой функции. Ожидается , что игра выйдет 11 октября. В блоге Microsoft говорится, что компания «в будущем» еще сможет рассказать об играх для ПК, поддерживающих DirectStorage.

Мы можем ожидать, что больше игр реализуют эту функцию. Sony уже показала, что скоростной твердотельный накопитель NVMe может сделать для игр, с помощью быстрой загрузки вселенных в Ratchet and Clank: Rift Apart для PlayStation 5 . Однако не все геймеры перешли с SATA на твердотельные накопители NVMe PCIe 3.0 или более поздних версий. Microsoft ранее заявляла, что NVMe необходим, потому что такие твердотельные накопители «могут иметь несколько очередей, и каждая очередь может содержать множество запросов одновременно, что делает их подходящими для современных игровых рабочих нагрузок, которые имеют тенденцию быть параллельными и пакетными».

Для DirectStorage также требуется видеокарта серии Nvidia RTX 2000 или AMD RX 6000 или более поздней версии.