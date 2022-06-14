Компания Microsoft навсегда откажется от браузера Internet Explorer 15 июня 2022 года

Microsoft больше не будет поддерживать свой легендарный браузер Internet Explorer (IE).

Несмотря на сильное продвижение Edge, браузер Internet Explorer все еще устанавливается в Windows и пользуется большой популярностью в корпоративном сегменте.

По данным Lansweeper, отказ компании от Internet Explorer затронет 47% корпоративных ПК с Windows 10.

Microsoft будет отказываться от Internet Explorer в два этапа, и в рамках первого этапа все пользователи будут автоматически перенаправляться на Edge, если пользователи будут пытаться открыть Internet Explorer прямо или косвенно.

На втором этапе, через несколько месяцев, начнут полностью отключать браузер, но удалять его компания не планирует, так как Internet Explorer необходим для работы режима IE в Edge на Windows 10.