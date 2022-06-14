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Компания Microsoft научила операционную систему Windows отправлять на карантин заражённые ПК

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Microsoft внедряет новую функцию безопасности для компьютеров под управлением операционной системы Windows.
На базе встроенного антивирусного ПО Microsoft Defender реализуется функция блокировки всех входящих и исходящих сообщений, если платформа обнаружила, что компьютер подвергся взлому.

Новая система защиты получила название Microsoft Defender for Endpoint, она будет очень полезна для небольших и крупных организаций, в которых постоянно происходит обмен сообщениями между компьютерами.

Microsoft Defender for Endpoint позволит администратору изолировать компьютер в сети, и произвести его очистку от вируса, не навредив при этом другим устройствам.

Microsoft Microsoft Defender
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