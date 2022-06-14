Компания Microsoft научила операционную систему Windows отправлять на карантин заражённые ПК

Microsoft внедряет новую функцию безопасности для компьютеров под управлением операционной системы Windows.

На базе встроенного антивирусного ПО Microsoft Defender реализуется функция блокировки всех входящих и исходящих сообщений, если платформа обнаружила, что компьютер подвергся взлому.

Новая система защиты получила название Microsoft Defender for Endpoint, она будет очень полезна для небольших и крупных организаций, в которых постоянно происходит обмен сообщениями между компьютерами.

Microsoft Defender for Endpoint позволит администратору изолировать компьютер в сети, и произвести его очистку от вируса, не навредив при этом другим устройствам.