Microsoft научила Windows 11 вести запись всех действий пользователей

Новейшая версия операционной системы Windows 11 будет обладать функцией, которая сможет записывать все действия пользователя, пишет Windows Latest.

Согласно данным издания, новая функция, получившая название Recall или AI Explorer, была обнаружена в настройках предварительной версии 24H2, которая ожидается на ARM-компьютерах этим летом. Публичная версия 24H2 для всех пользователей будет доступна осенью.

Описание функции указывает на то, что Recall будет отслеживать все шаги пользователя, сохранять введенный текст и делать скриншоты.

Эта новая функция была разработана для обеспечения более точной работы нового виртуального помощника на основе искусственного интеллекта (ИИ).

Пользователь сможет просматривать все свои действия на ПК на временной шкале, например, узнать, в какой день он работал над презентацией или писал письмо.

Благодаря этой функции, пользователь сможет задавать вопросы типа «Где я сохранил отчет?», и система отобразит место на компьютере, где он был сохранен.

Специалисты также отмечают, что с новым виртуальным помощником можно будет взаимодействовать на естественном языке. Например, пользователь может запросить: «Покажи мне статьи в интернете о древних цивилизациях, которые я смотрел на прошлой неделе», и Windows предоставит подсказку и откроет соответствующую веб-страницу.

Важно отметить, что данную функцию можно будет отключить, если пользователь захочет сохранить конфиденциальность своих действий.