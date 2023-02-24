Microsoft настойчиво предлагает установить Windows 11 на несовместимые ПК

В сети уже стали появляться жалобы, так как подобные предложения приводят только к проблемам и лишней траты времени на их устранение.

По статистике доля Windows 11 составляет только 18,13%, тогда как 68,75% пользователей по-прежнему пользуются Windows 10. Такие данные актуальны по состоянию на январь этого года.

При этом компанию Microsoft, такая ситуация не устраивает и она всячески старается увеличить популярность новой версии ОС. В том числе компания начинает действовать при помощи рекламных баннеров, в которых предлагают установить Windows 11 на несовместимые ПК.

При попытке закрыть баннер появляется новое сообщение — «Microsoft рекомендует Windows 11 для вашего ПК». При попытке установить новую операционную систему происходит сбой. О таких сбоях сообщили уже много пользователей в сети.