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Microsoft принудительно обновит пользователей Windows 10 21H2 до последней версии 22H2

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В компании Microsoft предупредили пользователей операционной системы Windows 10 версии 21H2.

В частности, разработчики заявили, что выходит версия 22H2, обновление до которой будет происходить автоматически. При этом версия 21H2 больше поддерживаться не будет совсем. Windows 10 22H2 обещают поддерживать до октября 2025 года.

Как отметили в компании, Microsoft «инициирует автоматическое обновление функций для потребительских устройств с Windows 10 и неуправляемых бизнес-устройств, обслуживание которых закончится в июне или в течение последующих нескольких месяцев».

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