Microsoft начала тестировать детский режим Kids Mode в браузере Edge

Уже скоро в браузере Edge появится новая функция, которая уже доступна для пользователей бета-версии.

Речь идет о детском режиме Kids Mode, который появится в браузере Edge и будет предназначен для детей возрастом от 5 до 12 лет.

В таком режиме пользователям будет доступна возможность настройки тем оформления, а также появятся статьи, позволяющие осуществлять просмотр веб-страниц без нежелательного контента.

Еще в таком режиме автоматически активируется режим безопасного поиска и будет серьезная защита от отслеживания пользовательской активности.

Немаловажен и тот факт, что при активации детского режима не потребуется создавать отдельную учетную запись.

Чтобы активировать Kids Mode, достаточно использовать инструмент выбора профилей, который есть в браузере.

Для деактивации режима нужно только ввести заранее заданный пароль. При желании в Edge можно будет формировать список сайтов, разрешенных к просмотру в детском режиме.