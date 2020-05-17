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Microsoft начала раскрывать секреты осенней версии Windows 10

17.05.2020 13:27

Microsoft в майском обновлении Windows 10 случайно раскрыла информацию про следующее крупное обновление.
Сейчас компания сосредоточена на развертывании Windows 10 May 2020 Update.

Эту версию ОС уже распространяют для разработчиков, а в конце месяца ее начнут доставлять на компьютеры пользователей.

В Windows 10 May 2020 Update были обнаружены некоторые упоминания Windows 10 20H2, а это осеннее обновление, которое как оказалось, не будет таким масштабным как майское.

Это подтверждает информацию, что Microsoft раз в год будет выпускать Windows 10 с набором новых функций, а второе крупное обновление будет направлено на повышение стабильности работы операционной системы и ряда улучшений модулей Windows 10.

Как выяснил разработчик, в майском обновление уже есть задел на осеннее обновление, так как часть файлов с новой версии не активирована, и вероятней всего их в течении полугода дополнят, а осенью выпустят мастера активации неактивных файлов.

Пользователи ОС Windows 7 все еще могут бесплатно перейти на Windows 10

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